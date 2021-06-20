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Події

Чудесний порятунок напередодні Трійці: в Одесі дівчинка випала з 9 поверху, але залишилася жива

7:32 20 червня 2021
на балконі

За останні тижні в Україні почастішали випадки, коли залишена без нагляду дитина випадає з вікна. Один з таких випадків стався в суботу, 19 червня, в Одесі. Про це пише Telegram-канал «Одеса как она есть».

«Дівчинка 3 років випала з вікна 5 (або з 9) поверху», — сказано в повідомленні.

У той же час в обласному управлінні Нацполіціі уточнили, що дитина випала не з вікна, а з балкона дев'ятого поверху багатоповерхівки на масиві Райдужному в передмісті Одеси, в Ліманці.

«За попередніми даними, вона грала на балконі, поки батьки займалися ремонтом в іншій кімнаті. На щастя, дитина вижила, зачепившись за дерева, які росли під вікном», — розповіли в поліції.

На місце інциденту приїхали медики, але допомога, схоже, не знадобилася. Дівчинку забрав тато, якому вона і розповіла, що клумба пом'якшила удар від падіння.

У коментарях користувачі пишуть, що батькам потрібно встановити захист на вікнах, щоб подібні випадки більше не відбувалися.

Співробітники Одеського районного управління поліції № 2 з'ясовують повні обставини подій і вирішують питання про їх кваліфікації. Також правоохоронці просять батьків, займаючись домашніми справами, не залишати малолітніх дітей без нагляду.

А раніше в Одесі після падіння з 8 поверху вижив 23-річний альпініст, який виконував будівельні роботи на стіні висотної будівлі .

Фото з pixabay.com/

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