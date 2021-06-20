Смертельна ДТП в Запорізькій області: загинув молодий хлопець

У Запорізькій області сталося смертельна ДТП на автодорозі Запоріжжя — Маріуполь. Там недалеко від села Інженерне Пологівського району ВАЗ 2105 зіткнувся з причепом вантажного автомобіля DAF. Як повідомили в поліції області, повідомлення про ДТП в Службу порятунку «101» надійшло в 04:46 19 червня.

Поліцейські встановили, що близько опівночі під час руху водій DAF виїхав на праве узбіччя і застряг в пухкому грунті.

Водій же легковика здійснив зіткнення із задньою лівою частиною вантажівки.

Від удару авто перетворилося на купу металу, а 21-річний пасажир помер в лікарні. Водій у важкому стані перебуває в реанімаційному відділенні.

Кримінальне провадження відкрито за частиною ч. 2 статті 286 КК України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»).

Раніше у Львівській області легковик так само врізався у фуру. Тоді загинули батько і син.

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