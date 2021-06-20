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Події

У Дніпрі маленький хлопчик впав у шестиметровий каналізаційний колодязь

16:05 20 червня 2021
Дитина

У місті Дніпро, де нещодавно молода жінка випала з вікна на 10-му поверсі, 20 червня на вулиці Артеківській до відчиненого каналізаційного колодязя впав хлопчик. Про це йдеться у повідомленні ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Так, дитина 2015 року народження опинилася у колодязі на глибині близько 6 метрів. Один зі співробітників ДСНС спустився вниз та, обв’язавши хлопчика мотузкою, піднявся разом із ним нагору по драбині.

Медичні працівники одразу оглянули врятованого та направили до Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні для більш ретельного обстеження.

До рятувальних робіт було залучено 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Як писали «ФАКТИ», кілька місяців тому на Хмельниччині шестирічна дівчинка провалилася в 17-метровий колодязь та дивом залишилася живою. За дочкою в колодязь спустилася мати, але вибратися не змогла. З глибокого і вузького колодязя Христину і її маму витягли рятувальники.

Фото: ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

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