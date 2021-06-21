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Події

На Київському водосховищі потонули двоє дітей: що відомо

10:04 21 червня 2021
вода

У неділю, 20 червня, на Київському водосховищі поблизу села Лебедівка Вишгородського району потонули двоє дітей та доросла людина. Про це повідомили у ДСНС.

Трагедія сталася близько о пів на шосту вечора.

Рятувальникам надійшла інформація, що під час відпочинку на Київському водосховищі зникли дорослий та 10-річна дитина.

Ще одну п'ятирічну дитину місцеві жителі витягли з води, але вона померла у кареті швидкої допомоги.

До пошукових робіт було залучено 11 рятувальників, у тому числі 6 водолазів.

«Станом на 7 годину ранку 21 червня доля 2 осіб залишається невідомою, пошукові роботи тривають», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями у Тернопільській області на рибалці потонули двоє 16-річних хлопців, їх шукали з 11 червня.

Раніше дві трагедії з дітьми на воді сталися на Волині.

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