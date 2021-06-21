На Одещині дворічний хлопчик випав з вікна квартири: малюк у важкому стані

На Одещині, де напередодні чотирирічна дівчинка випала з балкону дев’ятого поверху багатоповерхівки та, на щастя, вижила, схожий випадок трапився і з дворічним малюком.

Як повідомляють у ГУНП в Одеській області, маленький хлопчик випав з вікна квартири на другому поверсі.

Поки мама малюка поралася на кухні, дитина гралася у кімнаті та забралася на підвіконня. Він впав після того, як сперся на москітну сітку, яка не витримала ваги хлопчика.

У поліції додали, що і дівчинка, і хлопчик знаходяться у лікарні у важкому стані. Та у черговий раз попередили батьків маленьких дітей про те, що їх не можна залишати без нагляду. У тому числі й у приміщеннях з відкритими вікнами.

Нагадаємо, що нещодавно у Дніпрі п'ятирічна дівчинка випала з вікна на шостому поверсі. На щастя, у дитини не було жодного перелому — її життя врятували мотузки для сушіння білизни, що були нижче натягнуті перед вікнами.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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