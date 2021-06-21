Передмістя Ялти засипало будівельними відходами: вражаючі фото

Після того, як Ялту серйозно затопило у результаті сильної зливи, жителі окупованого півострова виклали у мережу фото селю, який завалив колишнє селище Василівка (Ай-Василь), наразі включене у межі міста.

Представник президента України у АРК (2017−2018 рр.) Борис Бабин, який виклав фото на своїй сторінці у соціальних мережах, вважає, що основою селю було будівельне сміття, змите водою, що піднялася у руслі річки Дерекойки. На фото показано, що автівки, які стояли на вулиці, чи не по самісінький дах були засипані сміттям.

За словами Бабина, експерти ще восени минулого року писали про величезне звалище будівельних відходів і незаконних будівництвах у Ялті елітних домівок для російських колонізаторів.

«Експерти Асоціації реінтеграції Криму прямо попереджали про сумні наслідки. Коли всі ці тисячі тонн будівельного сміття з гори посипляться річковою долиною на голови городян. Там зараз не тільки збитки, але і загиблі», — пише Борис Бабин.

Ось що писали в Асоціації реінтеграції Криму восени 2020 року: «Під скидання будівельного сміття пристосували сосновий ліс, який межує із заповідником над Ялтою. Зараз це величезне звалище, яке почало формуватися під дахом місцевої „чиновниці“ з угрупування „Башмаки“ Юлії Бобиревої на пагорбі Дарсан. Наразі звалище стало „російською міною“ над Ялтою, адже викинуті під відкритим небом купи будівельного і побутового сміття, сміття з кладовищ, яке поступово розкладається, потрапляє у місцеву річку Дерекойку, що протікає через все місто і впадає в Чорне море біля клубу моряків у центрі міста. Також купа сміття викликала розвиток зсувів, загрожує обривом магістральних ліній електропередач, а потім і руйнуванням центральної частини Ялти».

Раніше у мережу викладали фото з центру Ялти, заваленої сміттям та брудом. Місцеві жителі писали, що селеві потоки сходили у смт. Блакитна затока, с. Ореанда, Лівадія-2, на Бахчисарайському шосе, трасі Гончарне-Ялта, в Гурзуфі і смт Кореїз.

Фото зі сторінки Бориса Бабина в соціальних мережах.

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