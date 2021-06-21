Під Кирилівкою прогулянковий катер з туристами ледь не віднесло у відкрите море: подробиці рятувальної операції

У Утлюцькому лимані Азовського моря поблизу Кирилівки, де раніше підтопило бази відпочинку, довелося буксирувати пасажирський катер «Ластівка» з відпочиваючими. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

«Ластівка» не могла причалити через технічну несправність двигуна та негоди в акваторії. На борту катера перебувало 14 відпочиваючих. Була загроза, що корабель віднесе у відкрите море. Поліцейські разом із співробітниками ГСЧС відбуксирували судно в пункт базування. Для цього використовувалися гідроцикл та інша службова техніка. В результаті пасажири катера зійшли на берег і повернулися на бази відпочинку.

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області потонула дитина, яка плавала з братом на надувному матраці.

Фото відділ комунікації поліції Запорізької області

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