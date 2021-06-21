Вибух п'ятиповерхівки під Києвом: стало відомо про жертви

У селі Білогородка Київської області в результаті вибуху в п'ятиповерхівці загинула людина. Голова області Василь Володін розповів, що особу загиблого і навіть його вік поки не встановили. Тіло було виявлено сильно обгорілим.

Услід за вибухом виникла пожежа, вогонь поширився з третього поверху на четвертий і п'ятий і захопив дах. Сильні опіки та отруєння чадним газом отримали двоє чоловіків і підліток 13 років. Їх доставили до лікарні, підліток зараз у важкому стані.

Близько 40 людей були евакуйовані. Більшість мешканців не постраждали. Шістьох оглянули лікарі, але від госпіталізації люди відмовилися.

В результаті вибуху в квартирі на третьому поверсі вилетіло вікно, від вогню постраждали внутрішні приміщення, але несучі конструкції залишилися цілими. Втім, поки що в будинок пускати нікого не будуть. Тих, хто не може зупинитися у родичів або знайомих, тимчасово поселять в місцевому будинку культури. Постраждалу будівлю візьмуть під охорону.

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