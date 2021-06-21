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Події

Підозрюють вибуховий пристрій: в ситуацію навколо смертельного вибуху в житловому будинку під Києвом втрутився президент

22:28 21 червня 2021
вибух

Смертельний вибух в житловому будинку в Білогородці під Києвом майже напевно не пов'язаний з побутовим газом. Рятувальники підозрюють, що спрацював якийсь вибуховий пристрій. Про це свідчить характер пошкоджень, повідомляє Суспільне.

Мешканці постраждалого будинку кажуть, що будинок був газифікованим, але якби вибухнув газ, руйнування були б набагато серйознішими. Той факт, що стіни вціліли, а вибуховою хвилею лише вибило вікно, говорить про те, що причину варто шукати не на кухні і не біля газової плити.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій згодні. «Причиною вибуху точно не був газ. За свідченнями місцевих жителів, вибух був досить потужним. Можливо, ми маємо справу з вибуховим пристроєм, гранатою або чимось подібним», — заявив Сергій Майстренко, представник ДСНС в Київській області.

Також сусіди кажуть, що власник постраждалої квартири заробляв тим, що займався ремонтними роботами. Чиє тіло знайшли на місці пожежі і вибуху, чи був це господар житла або інший чоловік, поки не встановлено.

Президент Володимир Зеленський закликає скоріше розібратися з причинами трагедії у Білогородці. «Причини трагедії мають бути встановлені якнайшвидше. Місцева влада й ОДА повинні надати всю необхідну допомогу постраждалим і тим, хто був евакуйований зі своїх помешкань», — заявив він.

Нагадаємо, 40 мешканців постраждалого будинку евакуйовано. Їм знайшли тимчасовий притулок у будинку культури. Від пожежі, що почалася невдовзі після вибуху, постраждали двоє чоловіків і 13-річний підліток. Вони в лікарні.

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