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Події

Героїн під виглядом цегли пересилали з Ірану через Україну: перехоплені більше 200 кілограмів наркотику

15:00 22 червня 2021
Цегла

Правоохоронці України та Молдови провели спільну спецоперацію, в результаті якої вилучили 235 кілограмів героїну на більш, ніж 10 млн євро. Про це в своєму Facebook написав глава Нацполіціі Ігор Клименко.

Правоохоронці затримали сімох учасників транснаціональної групи наркодилерів, які організували потужний канал постачання героїну з Ірану до країн Євросоюзу.

Зловмисники створили кілька фіктивних будівельних фірм і транспортували наркотики під виглядом будматеріалів. Героїн фасували в пустотілу цеглу. З Ірану наркотик транзитом через Україну переправлявся в Молдову, де торговці орендували цілий склад для його фасування. Потім він повинен був потрапити на чорний ринок країн ЄС.

Раніше повідомлялося, що Європол і ФБР провели масштабну операцію відразу в 16 країнах.

Фото: скріншот

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