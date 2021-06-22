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Події

Вода била фонтаном на кілька метрів вгору: в Києві з'явився новий «гейзер»

15:53 22 червня 2021
Скрін відео

У вівторок, 22 червня, в Києві на вулиці Електриків на Подолі прорвало трубу посеред дороги. Про це повідомив «Київ Оперативний».

За свідченням очевидців, вода била фонтаном вгору на кілька метрів.

«Ще один новий комунальний гейзер утворився на вулиці Електриків. Хто бажає помити авто — покваптеся», — йдеться в замітці під відео.

Відзначимо, що в поточному році це вже не перший випадок подібних поривів.

Раніше труби проривало у столичного Ocean Plaza, Контрактовій площі, на вулиці Пушкінській, а біля станції метро «Деміївська» і бібліотеки ім. Вернадського з-під землі забив гарячий «гейзер» — була пошкоджена магістральна тепломережа. До всього там стався провал асфальту, і його шматки пошкодили припарковані поруч авто.

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