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Події

Вибух у багатоповерхівці під Києвом: під завалами знайшли тіло ветерана АТО

16:12 22 червня 2021
Вибух у Білогородці

В результаті вибуху в одному з багатоквартирних будинків Білогородки під Києвом постраждало дев'ятеро людей, серед яких — дитина 2008 року народження.

Також стало відомо ім'я загиблого чоловіка, тіло якого знайшли під завалами. Про це повідомили журналісти видання «Обозреватель» з посиланням на власні джерела.

За інформацією журналістів, в результаті вибуху загинув Сергій Леонідович Борисевич, нещодавно йому виповнилося 47 років. Він брав участь в Антитерористичної операції на сході України.

Керівник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Київщини Василь Слободяник під час брифінгу розповів, що слідство встановлює, що призвело до вибуху.

За його словами, наразі є кілька версій НП: як газ, так і вибухонебезпечні предмети, які могли бути в одній з квартир на третьому поверсі. Він додав, що питанням компенсації постраждалим в результаті пожежі вже зайнялася спеціальна комісія.

«Якщо комісія попрацює і фінансів, які є на місцевому рівні, буде недостатньо, то комісія ГСЧС районного рівня звертатиметься на обласний рівень для того, щоб було виділено додаткове фінансування», — резюмував він.

Раніше у ДСНС не виключали, що причиною вибуху міг стати вибуховий пристрій. Місцеві жителі стверджували, що вибух був досить потужним.

Фото — скріншот.

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