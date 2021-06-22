Затопило міста, може прорвати дамбу: Одещину накрила негода

В Одеському регіоні ніяк не розпочнеться повноцінний курортний сезон — ні купатися, ні приймати повітряні ванни поки неможливо. У ніч на вівторок, 22 червня, на півдні області випала рекордна кількість опадів (нагадаємо, в Україні через сильні дощі відразу в декількох областях негода наробила лиха). Після потужної зливи в Ізмаїлі, другому за величиною після Одеси місті області, виявилася знеструмленою значна частина будинків. Вулиці повністю затоплені, включаючи і центр міста.

Затоплений Ізмаїл

За інформацією Дунайської гідрометобсерваторії, за 48 хвилин випало 36 мм опадів (при місячній нормі 59 мм).

«61 відсоток від місячної норми, це — стихійне гідрометеорологічне явище», — прокоментували «ФАКТАМ» в обсерваторії.

В Ізмаїлі повністю затопило вулиці

Рятувальники невпинно працювали в будинках, де злива затопила підвальні приміщення.

Рятувальники відкачують воду

Крім того, могутнім поривом вітру зірвало дах і знесло купол з церкви в селі Салгани Білгород-Дністровського району.

Вітер зірвав дах і купол з церкви в селі Салгани Білгород-Дністровського району

Потужні опади затопили також населені пункти в сусідніх Ренійському та Кілійському районах. Дісталося і півночі області — містам Подільську та Ананьєву. У Подільському районі, неподалік від села Олександрівка, через рясні опади виникла загроза прориву дамби.

«Тутешній ставок біля села виявився переповнений — виникла загроза прориву дамби і затоплення території, — розповіли в місцевому управлінні ДСНС. — Зараз рятувальники за допомогою спецтехніки відкачують воду. Напередодні було перекачано близько 1,6 тисячі кубічних метрів, роботи тривають».

Тим часом Чорне море біля Одеси забарвилося в загрозливий оливково-зелений колір. Виною тому — цвітіння потенційно токсичних ціанобактерій.

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