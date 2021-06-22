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Події

На Донбасі бойовики підірвалися на власних мінах, є загиблі

16:27 22 червня 2021
міна

На окупованому Донбасі проросійські бойовики підірвалися на власних мінах. Всього за минулу добу, 21 червня, загинули шестеро бойовиків. Про це на брифінгу заявила речник Міністерства оборони Анна Новицька, посилаючись на дані розвідки.

За її словами, втрати в рядах найманців супроводжуються поширенням серед них дезінформації про нібито активізацію бойових дій з боку української армії — відповідні повідомлення надсилають бойовикам на мобільні телефони.

«Так, за минулу добу в результаті підриву на власних вибухових пристроях і через необережне поводження зі зброєю втрати противника склали: шість безповоротних, п'ять санітарних», — сказала спікер Міноборони.

За даними сепаратистських ЗМІ, бойовики загинули біля окупованого Донецька, а причиною загибелі нібито став мінометний обстріл з боку сил ООС.

Раніше «ФАКТИ» писали, що тиждень тому в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі на міні підірвався український боєць, а піротехнічні розрахунки ГСЧС розмінували вже майже 2 га території Донбасу.

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