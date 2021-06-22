27.15 / 27.37 32.23 / 32.61
Київ: +30
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Переховувався на території України з 2019 року: в Черкасах затримали міжнародного терориста

16:43 22 червня 2021
Затримання

У Черкасах, де раніше заблокували працюючу на Росію ботоферму, СБУ провела спецоперацію в рамках протидії тероризму й затримала іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Оперативники служби встановили, що іноземець переховувався на території України з 2019 року. Він намагався уникнути кримінальної відповідальності за злочини, які вчинені на території іншої держави.

Він заарештований на 40 діб і поміщений в слідчий ізолятор до надходження запиту про його видачу від органів держави, яка ініціювало розшук.

Раніше повідомлялося, що СБУ провела спільну операції з правоохоронцями США, Польщі та Європолом — заблокували канал поставки пістолетів «ТТ», «Зауер», «Glock 19» в Україну.

Фото: прес-служба СБУ

347

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Вибух

Вдарили ножем три рази: загиблому під час вибуху під Києвом перерізали горло і вирізали серце

Алла Пугачова і Крістіна Орбакайте

Три покоління красунь: Алла Пугачова разом з Крістіною і Клавой позували для рідкісного фото

зсув у селі Лебедівка

На пляжі популярного курорту Одещини стався потужний зсув: під завалами можуть бути люди

Гроші

Українцям доведеться нести долари і гривні в банки — кому і чому

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.