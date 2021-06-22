Переховувався на території України з 2019 року: в Черкасах затримали міжнародного терориста

У Черкасах, де раніше заблокували працюючу на Росію ботоферму, СБУ провела спецоперацію в рамках протидії тероризму й затримала іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Оперативники служби встановили, що іноземець переховувався на території України з 2019 року. Він намагався уникнути кримінальної відповідальності за злочини, які вчинені на території іншої держави.

Він заарештований на 40 діб і поміщений в слідчий ізолятор до надходження запиту про його видачу від органів держави, яка ініціювало розшук.

Раніше повідомлялося, що СБУ провела спільну операції з правоохоронцями США, Польщі та Європолом — заблокували канал поставки пістолетів «ТТ», «Зауер», «Glock 19» в Україну.

Фото: прес-служба СБУ

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