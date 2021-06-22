Педофіл підкараулив 12-річну дівчинку біля її будинку і зґвалтував посеред дня

У Хмельницькій області 45-річний чоловік посеред білого дня зґвалтував 12-річну дівчинку. Як повідомив сектор комунікації поліції області, педофіл підстеріг дитину біля її будинку і, застосувавши фізичну силу, поглумився над нею.

Про те, що трапилося, правоохоронцям повідомила мати дівчинки.

Слідчі Головного управління поліції в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу («Згвалтування»). У разі доведення провини зловмисникові загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.

Йому вже оголосили про підозру.

Відомо, що раніше він вже неодноразово притягувався до відповідальності за вчинення злочинів майнового характеру.

А тим часом в Пензенській області РФ встановлюють обставини вбивства 15-річної школярки в селищі Мокшан. Підозрюваним у жорстокій розправі став 17-річний юнак, якому дівчинка відмовила в поцілунку .

779

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter