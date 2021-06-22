Довелося викликати рятувальників: у Львові на залізничній станції дівчинка застрягла ногою між бетонних плит
У Львові на залізничній станції «Городоцька» увечері 21 червня дитина застрягла ногою між бетонних плит. Як повідомили в Головному управлінні ГСЧС у Львівській області, батьки дівчинки намагалися самостійно звільнити ногу 12-річного підлітка, проте були змушені звернутися до рятувальників.
Бійці пожежно-рятувального відділення підняли плити за допомогою гідравлічного обладнання, і звільнили ногу дівчинки.
«Дитина передана працівникам медичної допомоги для подальшого огляду», — йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Черкасах 10-річний хлопчик застряг в металевій огорожі, намагаючись проникнути на стадіон одного з ліцеїв. Співробітникам ГСЧС тоді також довелося застосувати спеціальний інструмент.
фото lv.dsns.gov.ua/198
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