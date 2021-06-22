На пляжі популярного курорту Одещини стався потужний зсув: під завалами можуть бути люди

У вівторок, 22 червня, в селі Лебедівка, розташованому на березі Чорного моря, стався зсув. Епіцентр обвалу припав на ділянку пляжу біля бази відпочинку «Перлина».

Як повідомили «ФАКТАМ» у регіональному главку ДСНС, стався обвал ґрунту заввишки 15 метрів на площі близько 150 квадратних метрів. За попередньою інформацією, під обвалом можуть перебувати люди.

«Інформація про постраждалих перевіряється. Зараз до пошукових робіт залучено 40 осіб з оперативних служб та 7 одиниць спецтехніки. На місці події виявлено речі відпочиваючих», — уточнили рятувальники.

Нагадаємо, Лебедівка — один із наймальовничіших і популярних курортів Одещини. Саме тут бере свій початок знаменита Тузловська коса.

Не виключено, що зсув У Лебедівці став наслідком рекордної кількості опадів в Одеському регіоні. «ФАКТИ» повідомляли, що потужні зливи призвели до повені в кількох містах.

Сильні дощі також призвели до масового потрапляння в море сміття та відходів з міста.

Фото ДСНС

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