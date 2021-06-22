Батько випадково зірвав бліду поганку: через сильне отруєння грибами помер 9-річний хлопчик

У понеділок, 21 червня, в Дніпрі помер 9-річний хлопчик, який отруївся грибами, раніше в Чернігові від подібного отруєння померла 7-місячна дитина. У Дніпропетровську обласну дитячу лікарню юного пацієнта доставили у вкрай важкому стані, повідомляє «Наше Місто».

«Нам розповіли, що гриби збирав батько хлопчика. Найімовірніше, серед них була бліда поганка, оскільки отруєння було дуже сильним. Його стан був вкрай важким, і, незважаючи на всі зусилля, докладені лікарями для порятунку життя дитини, вчора він помер. Ця трагедія вкотре підтверджує, що не можна вживати в їжу дикорослі гриби і дорослим, і тим більше дітям», — сказав генеральний директор ДОКБ Олексій Власов.

Відзначається, що симптоми отруєння блідою поганкою схожі на кишкову інфекцію.

Нагадаємо, під Харковом 5-річний хлопчик помер від отруєння в машині швидкої допомоги.

Фото: pixabay.com

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