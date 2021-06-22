27.15 / 27.37 32.23 / 32.61
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Автомобіль вбив господаря: у Черкасах чоловік загинув під машиною, яка впала з домкрата

21:48 22 червня 2021
Автомобіль вбив господаря: у Черкасах чоловік загинув під машиною, яка впала з домкрата

У вівторок, 22 червня, в Черкасах у дворі приватного будинку сталася трагедія: на чоловіка впав автомобіль, поставлений на домкрат. Про це повідомили в обласному управлінні ГСЧС.

Від отриманих травм потерпілий загинув.

На місце трагедії викликали медиків і рятувальників, які за допомогою спецобладнання дістали тіло чоловіка.

Видання «Суспільне» уточнює, що загиблому було 40 років.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі рятувальникам довелося вирізати з авто постраждалих в страшному ДТП .

122

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Наташа Корольова

Наташа Корольова розповіла, коли позбулася цноти

Автомобіль вбив господаря: у Черкасах чоловік загинув під машиною, яка впала з домкрата

Автомобіль вбив господаря: у Черкасах чоловік загинув під машиною, яка впала з домкрата

Віктор Павлік та Катерина Репяхова

Дружина Павліка показала фото пологів і розповіла, як все пройшло

Наталя Могилевська

Краща зі 100: Наталя Могилевська очолила журі нового унікального вокального шоу

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.