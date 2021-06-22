Автомобіль вбив господаря: у Черкасах чоловік загинув під машиною, яка впала з домкрата

У вівторок, 22 червня, в Черкасах у дворі приватного будинку сталася трагедія: на чоловіка впав автомобіль, поставлений на домкрат. Про це повідомили в обласному управлінні ГСЧС.

Від отриманих травм потерпілий загинув.

На місце трагедії викликали медиків і рятувальників, які за допомогою спецобладнання дістали тіло чоловіка.

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Видання «Суспільне» уточнює, що загиблому було 40 років.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі рятувальникам довелося вирізати з авто постраждалих в страшному ДТП .

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