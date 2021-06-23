Смерть на воді: в Туреччині під час катання на гідроциклі загинув 28-річний українець

У Туреччині, неподалік від курортного міста Кемер, в результаті зіткнення двох гідроциклів загинув 28-річний українець. Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet.

Виталій Галушко

За даними видання, український турист Віталій Галушко взяв напрокат гідроцикл в 5-зірковому готелі і вийшов в море. В цей же час інші відпочиваючі з України — 28-річний Олександр та 24-річна Юлія Харценко взяли інший водний мотоцикл і вирушили покататися в цьому ж районі.

Близько 12:00 за місцевим часом (збігається з київським), вони зіткнулися.

Після аварії Галушко опинився у воді без свідомості. Його дістали рятувальники і доставили в приватну клініку районного центру. Однак незважаючи на зусилля лікарів, його врятувати не вдалося. За фактом інциденту турецька прокуратура почала розслідування.

Тіло чоловіка передали в морг кемерської державної лікарні.

Зараз турецька прокуратура почала розслідування цього інциденту.

А минулого літа 12-річний турист з України позбувся руки в результаті нападу акули в Єгипті. Напад стався при зануренні дитини і його мами на території заповідника «Рас Мохаммед». Від зубів акули постраждали не тільки українці, а й інструктор, що супроводжував групу туристів.

Фото з Pixabay

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