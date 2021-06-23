Пірнув за тапками і загинув: під Дніпром на річці втопився 10-річний хлопчик

У Дніпропетровській області хлопчик потонув в річці Гайчур неподалік від села Андріївка. Про це повідомляє ТСН .

10-річний школяр гуляв біля річки без дорослих. У якийсь момент його тапочки зісковзнули в воду і він почав пірнати за ними, а потім сам зник під водою.

Пошуки тривали більше 2 годин — рятувальники обстежили і річку, і берегову лінію. Тіло дитини дістали з дна річки в 15 метрах від берега.

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Раніше на Волині потонув 8-річний хлопчик, який намагався дістати шапку, що впала в озеро, але не втримав рівноваги і впав у водойму. Коли інші діти, які були поруч, повідомили про інцидент дорослим, було вже надто пізно.

Фото з Pixabay

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