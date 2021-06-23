27.15 / 27.39 32.22 / 32.64
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Пірнув за тапками і загинув: під Дніпром на річці втопився 10-річний хлопчик

9:03 23 червня 2021
Пірнув за тапками і загинув: під Дніпром на річці втопився 10-річний хлопчик

У Дніпропетровській області хлопчик потонув в річці Гайчур неподалік від села Андріївка. Про це повідомляє ТСН .

10-річний школяр гуляв біля річки без дорослих. У якийсь момент його тапочки зісковзнули в воду і він почав пірнати за ними, а потім сам зник під водою.

Пошуки тривали більше 2 годин — рятувальники обстежили і річку, і берегову лінію. Тіло дитини дістали з дна річки в 15 метрах від берега.

Раніше на Волині потонув 8-річний хлопчик, який намагався дістати шапку, що впала в озеро, але не втримав рівноваги і впав у водойму. Коли інші діти, які були поруч, повідомили про інцидент дорослим, було вже надто пізно.

Фото з Pixabay

296

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Робота себе не попрацює»: Оля Полякова в боді з глибоким декольте влаштувала «танці» в гримерці

Оля Полякова «схвилювала» танцями в боді з глибоким декольте

Олександр Волошин

«Це були актори»: після довгого мовчання блогер Волошин придумав «виправдання» своєму вчинку

Пенсіонер

Пенсії підвищать тричі до кінця року: хто може розраховувати на надбавку

Настя Каменських

«Настя, народжуй!»: Каменських знову запідозрили у вагітності

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.