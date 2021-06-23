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Невиправдана жорстокість: під Львовом чоловік шматком скла розчленував собаку

10:26 23 червня 2021
Невиправдана жорстокість: під Львовом чоловік шматком скла розчленував собаку

На Львівщині 34-річний чоловік прямо на зупинці громадського транспорту вбив і розчленував собаку. Інцидент стався на трасі Київ — Чоп неподалік від села Малехів, повідомляє Патрульна поліція Львівщини в Facebook .

Поліцію викликали очевидці моторошного події, але зловмисник не зміг пояснити свого вчинку і продовжував складати в пакет нутрощі тварини, яку він розчленував шматком скла.

Патрульні встановили особу зловмисника — ним виявився 34-річний житель Рівненської області.

«Відомості за фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України «, — сказали в поліції.

Дана стаття передбачає в тому числі позбавлення волі на півроку або обмеження волі на строк до трьох років.

А раніше під позбавлення волі потрапила жителька Одеси, яка викинула з 10-го поверху свого кота і добила його ножем.

Фото facebook.com/lvivpolice/

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