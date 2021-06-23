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Купатися неможливо: відпочиваючі на Азові скаржаться на навалу морських бліх

10:50 23 червня 2021
бокоплав

У Бердянську відпочиваючі скаржаться на навалу морських бліх — бокоплавів. Ці дрібні ракоподібні роблять купання нестерпним, налипнув на тіло, повідомляє ТСН .

Укуси рачків стають відчутними вже після виходу з води, приводячи до почервоніння і свербежу.

Бокоплави живуть в морях і океанах по всьому світу. При цьому санітарні лікарі кажуть, що як правило, морські блохи не є тим фактором, що впливає на відпочинок.

Раніше в Чорному морі біля берегів Одеси виявили потенційно небезпечні мікроводорості, а в Кирилівці курортників почали атакувати медузи.

фото nashemisto.dp.ua/

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