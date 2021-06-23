«Старий зеківський розвод»: у Києві аферист «згадав» хитрий спосіб дізнаватися номер банківської карти

Схеми, які придумують шахраї, щоб заволодіти грошима своїх жертв, різноманітні і за задумом, і за масштабами — від «продажу» посади керівника області за мільйонні суми, до заволодіння кількома сотнями гривень.

Про одну таку схемою, «солодку», розповіла киянка, яка розмістила повідомлення на сторінці «Аферисти в Україні» у соціальних мережах.

Сніжана Рогоча наразі шукає роботу. Напередодні їй подзвонили з номеру +380 982 868 186, чоловік представився керуючим рестораном Олександром і запропонував працевлаштування.

Киянка вирушила на зустріч у ресторан, але дорогою отримала телефонний дзвоник від Олександра, який попросив її купити в магазині цукерки — мовляв, діти прийшли, солодкого немає, а гроші він обов'язково поверне: «Я кажу: „А якщо у мене немає грошей? Ви навіть не поцікавилися“. А він відповідає: „Можу скинути на карту…“. Але гроші були, я зайшла у магазин, купила цукерки і, зайшовши до ресторану, запитала у офіціанта, де Олександр. Той відразу заусміхався і сказав, що таких з цукерками багато приходить…»

За словами Сніжани, цукерки вона повернула — так що ніяких фінансових втрат не зазнала. І здивувалася, не зрозумівши, у чому суть «розводу». Адже номер своєї картки вона шахраєві так і не назвала… Проте, за її словами, аніматор ресторану, як пізніше їй розповіли співробітники, позбулася 800 гривень завдяки «цукерковому» аферисту.

Ситуацію прояснив один з інтернет-користувачів, який написав у коментарях, що так починається відома «зеківська» схема. Спочатку людину просять щось купити, потім, наприклад, поповнити телефон, обіцяючи повернути всю суму відразу…

Ексклюзивний матеріал про те, як шахраї створили мережу фальшивих пунктів обміну валют і позбавили киянина 75 тисяч доларів, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay.

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