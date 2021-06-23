У передсмертній записці звинуватила вітчима: закарпатець відправиться за ґрати за доведення падчерки до самогубства

До семи років і шести місяців позбавлення волі засудили 53-річного жителя села Водиця за доведення неповнолітнього до самогубства та зберігання боєприпасів. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

У суді доведено, що обвинувачений ображав і принижував дочку своєї співмешканки. Це тривало довгий час, в результаті, не витримавши неприязного ставлення та знущань, дівчинка повісилася. Вона залишила передсмертну записку, в якій винуватцем назвала вітчима.

Під час обшуку в будинку підозрюваного правоохоронці виявили патрони до нарізної малокаліберної зброї — це призвело до винесення додаткового обвинувачення.

Зараз чоловік перебуває під вартою.

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області вчителя однієї зі шкіл були змушені звернутися в поліцію через учня, який влаштував цькування.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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