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Вода-убивця: під курортною Одесою на берег лиману викинуло тисячі мертвих креветок

13:17 23 червня 2021
Вода-убивця: під курортною Одесою на берег лиману викинуло тисячі мертвих креветок

На берег Хаджибейського лиману під Одесою викинуло тисячі мертвих креветок — все узбережжя зараз всипане трупами морських раків, повідомляє Одеса INFO в Telegram .

Судячи з фото очевидців, в деяких місцях шар креветок досягає 15 сантиметрів.

Науковий співробітник Інституту морської біології Євген Соколов вважає, що причин мору креветки в лимані може бути багато. Це могло статися через різке підвищення температури або через забруднення води після недавніх злив, — сказав він ТСН .

А тим часом в Бердянську відпочиваючі скаржаться на навалу морських бліх — бокоплавів. Ці дрібні ракоподібні роблять купання нестерпним, налипаючи на тіло.

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