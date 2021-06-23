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Події

Дешево, але сердито: у Миколаєві в маршрутці на пасажира впали двері

13:44 23 червня 2021
У маршрутки відпали двері

В Україні, на жаль, не рідкісні випадки поламки маршрутних таксі — то колесо відпаде, то двері відвалиться.

Нещодавно подібний інцидент стався у Миколаєві, де пасажир громадського транспорту, який тільки-но сів у маршрутне таксі, зловив відламані двері. Про «сервіс по-миколаївськи» пише місцева жителька, яка виклала у мережу відповідну фотографію.

«Проїзд по 7 гривень, але, можливо, доведеться ловити собою двері. Дякувати, що пасажирці на першому сидінні не прилетіло», — пише Ольга Луньова.

Нагадаємо, що минулого літа у Дніпрі маршрутка з несправними гальмами влаштувала масштабне ДТП — водій транспорту був змушений маневрувати по проїжджій частині. У підсумку пошкодження отримали ще три автомобілі.

Фото зі сторінки Ольги Луньової у соціальних мережах.

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