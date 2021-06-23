Вуса сбрей! У Києві викрили фейкову «бабусю-жебрачку»

У Києві, де знову стали практикувати «старий зеківська розвод», днями стався кумедний інцидент з черговою «жебрачкою», котра насправді виявилася «чоловіком у розквіті років». Про це повідомляє «Київ без цензури».

Ресурс призводить відео, з якого можна зрозуміти, що чоловік прикидався на вулиці старенькою, щоб клянчити гроші. Він зігнувся мало не до землі та закутався в різні хустки й «одяг», схиляючи голову ледь не до землі.

Але молодий чоловік, який проходив повз жебрака, відчув недобре, тому присів на землю та заглянув під косинку «старенькій». На його подив, у «бабки» були видні вуса.

«А баба то з вусами та не така вже й стара. І виявилася мужиком», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні аферисти «продавали» посади держслужбовців.

Фото: скріншот відео

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