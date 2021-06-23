Знайшли у дворі з розбитою головою: під Одесою син дерев'яною палицею вбив власну матір

Під Одесою, в селі Нерубайське поліцейські затримали чоловіка 1964 року народження, якого підозрюють у вбивстві власної матері. Про це повідомляє одеське районне управління поліції № 2.

Підозрюваний 18 червня зателефонував на спецлінію 102 і заявив, що померла його мати, пенсіонерка 1 936 р.н.

Прибувши на місце, правоохоронці виявили тіло літньої жінки з розбитою головою, гематомами на обличчі і руках. У будинку були розкидані речі, розбите скло однієї з міжкімнатних дверей, а в кімнатах і на подвір'ї були плями крові. Судово-медичний експерт виніс попередній вердикт — смерть наступила в результаті удару тупим предметом в потилицю.

Поліцейські відразу ж зацікавилися заявником, який кілька місяців тому повернувся із заробітків з Афганістану. Чоловік зловживав спиртними напоями і часто влаштовував сварки, під час однієї з них від нього пішла дружина з маленькою донькою.

Зараз громадянину повідомили про підозру за частиною 1 ст. 115 КК України, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

В рамках кримінального провадження призначено низку експертиз, в т. ч. судово-психіатричну, яка визначить осудність.

Раніше Вінницький міський суд засудив до довічного ув'язнення 32-річного чоловіка, який молотком убив рідну матір, колишню дружину і двох маленьких дітей. Головним підозрюваним виявився успішний IT-шник, який ніколи раніше не мав проблем із законом.

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