Зсув на пляжі в курортній Лебедівці: дивом обійшлося без жертв

Під час дослідження території, де 22 червня стався серйозний зсув на пляжі в селі Лебедівка, ймовірних осіб, які могли бути під завалами, не виявлено.

Про це 23 червня вдень повідомили у ДСНС. Там уточнили, що пошуково-рятувальним кінологічним відділенням ретельно перевірені всі ділянки, де могли потенційно перебувати люди, які випадково опинилися під завалами. Адже, зі слів очевидців, на місці обвалу відпочивала жінка, яка після події зникла з поля зору. За іншими даними, в результаті НП могло «завалити» сімейну пару з дитиною. Зараз ці дані рятувальники не підтверджують.

Кінологи обстежують територію

Пошуково-рятувальна операція, що почалася вчора вдень, тривала до півночі, а потім відновилася на світанку. У ній взяли участь понад 60 осіб: крім професійних рятувальників (23 людини), це 12 військовослужбовців, а також місцеві жителі. Всі роботи велися вручну, за допомогою лопат.

Всі роботи велися вручну

«Загроза повторного обвалу і зараз цілком реальна, саме тому вночі довелося припинити роботи, — прокоментував начальник загону регіонального главку ГСЧС Олександр Лісовий. — Протягом місяця йшли дощі. Є тріщини в тих місцях, де був початковий зсув…»

Під час проведення робіт по розгрібанню майже 15 тонн ґрунту сьогодні частково залучили невеликі трактори. У числі добровольців був директор фермерського господарства «Фаворит» Юрій Тараненко. Він з самого ранку прибув до місця пошуку на своєму тракторі.

Юрій Тараненко добровольцем прибув до місця пошуку на своєму тракторі

У рятувальному главку відзначають, що у даній місцевості категорично заборонено засмагати та купатися під обривами.

«Це оформлено у вигляді відповідних табличок, а також приписів, спрямованих всім директорам баз відпочинку (їх в окрузі не менше шести. — Авт.), — повідомили „ФАКТАМ“ у главку. — На жаль, не всі прислухаються до цих порад і ризикують своїм життям».

Тим часом під курортною Одесою на берег лиману викинуло тисячі мертвих креветок, а відпочивальники на Азовському морі скаржаться на навалу морських бліх.



фото ГСЧС

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