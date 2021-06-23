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Події

Бродив біля берега і впав: на Закарпатті потонув 16-річний хлопець

15:31 23 червня 2021
людина тоне

Невдовзі після трагедії на Дніпропетровщині, де потонув 10-річний школяр, який намагався дістати з води своє взуття, НП сталася і на Закарпатті, де у дериваційний канал впав 16-річний юнак.

Як повідомляють в обласній ДСНС, трагедія сталася у селі Баркасове Мукачівського району. Компанія юнаків купалася, а один з хлопців, який не вмів добре плавати, ходив біля берегу. Він раптово потрапив у кількаметрове заглиблення.

Друзі намагалися врятувати його, але це їм не вдалося і вони покликали на допомогу дорослих. Тіло юнака вдалося дістати рятувальникам.

У назвичайній службі повідомляють, що станом на середу, 23 червня, у Закарпатті зареєстровано вже 18 випадків загибелі людей на воді. І закликають громадян бути обережними.

«Купайтеся тільки у спеціально відведених і облаштованих місцях, обираючи для цього ранні або вечірні години, не заходьте у воду напідпитку й одразу після прийому їжі, не купайтеся наодинці й не запливайте далеко. Крім цього, у жодному разі не залишайте біля водойм дітей без нагляду», — додали у ДСНС.

Нагадаємо, що днями в столиці в озері Прудик виявили тіло хлопця 2002 року народження. Обставини його загибелі з'ясовуються.

Фото з Pixabay.

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