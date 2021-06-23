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Події

Малюк отримав важкі травми: в Слов'янську водій збив коляску з 4-місячним немовлям і зник з місця ДТП

15:58 23 червня 2021
Швидка допомога

У Донецькій області в місті Слов'янську машина збила коляску з 4-місячним немовлям, водій навіть не зупинився. Про це повідомляє ТСН.

«Я наблизилася до пішохідного переходу. Перше авто не пропустило нас і на швидкості проїхало повз, водій другого трохи пригальмував, і я рушила, а потім різко рвонув з місця, і я відскочила і намагалася потягнути назад коляску, але трохи не встигла. В цей момент він поїхав і зачепив її. Люлька коляски відірвалася та полетіла на тротуар. Там вона перекинулася й дитина вилетіла на землю», — розповіла Софія Миколенко, мама постраждалого хлопчика Міші.

За її словами, водій поїхав далі, а дитина після падіння ледь дихала. 73-річного водія, який збив коляску, наздогнав інший водій і змусив повернутися.

«Якби водія не зупинили, то він навряд чи зупинився б і повернувся», — вважає жінка.

У 4-місячного Михайла діагностували перелом обох тім'яних і потиличної кісток, забій головного мозку, субарахноїдальний крововилив.

У поліції Слов'янська відкрили кримінальне виробництве за фактом ДТП.

Нагадаємо, п'яна жінка за кермом позашляховика збила дитину та придумала дивне виправдання.

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