Грали в «собачий кайф»: в мережі з'явилося дивне зізнання 15-річного підлітка, якого підозрюють у вбивстві школярки з Нікополя

У Нікополі на території занедбаної ниткової фабрики було знайдено тіло 15-річної Каті (ім'я змінено), яку шукали п'ять діб. Дівчинка пропала ще 14 червня. Вона сказала мамі, що піде погуляти, але так і не повернулася додому. Школярку шукали за допомогою собак. Оглядали будівлі вокзалів, парки, пляжі. Не оминули увагою і занедбані будівлі. 20 червня тіло дівчинки виявили на території промзони. За свідченням волонтерів, тут пошукові бригади раніше проходили не раз. Але тіла не було. Школярку задушили за допомогою спортивного бинта, яким спортсмени затягують сухожилля під час тренувань. Вже на наступний день поліція затримала підозрюваного у вбивстві Каті. Ним виявився… близький друг дівчинки, її ровесник.

«Я не хотів, щоб так вийшло. Це була випадковість»

У поліції поки не розкривають подробиць цього страшного злочину.

- Відкрито кримінальне провадження. Ми не можемо вам нічого повідомити. Ніяких подробиць. Зрозумійте, затриманий потім те, що ми вам розповімо, може використовувати для свого захисту, — заявила «ФАКТАМ» пресофіцер поліції Дніпропетровщини Ганна Старчевська. — Єдине, що можу підтвердити: так, підозрюваний заарештований на 35 діб. Він знаходиться в СІЗО.

Про мотиви злочину на цей час нам нічого не відомо. У поліції не підтвердили, але і не спростували факт зґвалтування неповнолітньої. Але несподівано в соціальній мережі facebook з'явилося дивне повідомлення від невідомого, який підписався ніком Яне Хотів.

«Я не хотів, щоб так вийшло. Це була випадковість. Ми просто хотіли зробити дурну витівку під назвою „собачий кайф“. Але щось пішло не так, і я запанікував. Ще сам не до кінця розумію, що сталося. Мені дуже шкода, що все так вийшло, що сталася така ситуація. Я прошу прощення у всіх, кому заподіяв біль і страждання, і в першу чергу у батьків Каті, у своїх рідних, у своїх друзів. Вибачте, всі мене, будь ласка», — написав невідомий.

Цікаво, що на аватарці у хлопця фото після затримання підозрюваного, де він стоїть спиною до камери. Цю фотографію розмістили самі поліцейські на добу раніше.

Підозрюваний підліток. Фото Нацполіціі

Користувачі соцмереж засумнівалися в тому, що цей пост розмістив сам затриманий.

«З ізолятора він написав, чи що? Маячня», — прокоментувала дивний пост мешканка Нікополя Олена Бахова.

«Напевно, в СІЗО є всі умови для створення ФБ профілів», — дивується Людмила Панежа.

Є версія і про те, що цей фейковий аккаунт у соціальних мережах створили родичі підозрюваного. До речі, незабаром як саме повідомлення, так і сторінка Яне Хотів були видалені з facebook.

«Вбити нереально. Хіба що навмисно продовжувати душити людину після того як вона втратила свідомість»

Про те, що таке «собачий кайф» розповів підліток з Нікополя Владислав. На його думку, в результаті цієї гри не можна померти:

— «Собачий кайф» по різному роблять. Можна припустимо 40 разів присісти швидко, а потім різко встати, засунути великий палець до рота та з усієї сили дути в нього. І все, падаєш без свідомості. Іноді душать когось — теж втрачаєш свідомість. А можна просто затримати подих, а хтось різко та сильно натисне на грудну клітку.

Я не приховую: коли був недолітком, займався такою фігньою. І «собачий кайф» пробував, і руки різав. Але все це було не смертельно. Я розумію, яким дебілом був, все це пробуючи на собі. Краще б якийсь бабусі дорогу перейти допоміг, сумки їй донести до будинку. Краще б молодших захищав або дівчат. Але я хочу сказати, що «собачим кайфом» неможливо задушити людину. Мені його робили. Єдине — це коли свідомість втрачаєш, можеш головою вдаритися. Але я був в шапці, а тому відбувся лише шишкою на голові. Але вбити нереально. Хіба що якщо ти навмисно, вже після того як людина втратила свідомість, продовжуєш її душити.

Катя захоплювалася ідеями фемінізму

Про те, що загибла Катя була активісткою феміністського руху, «ФАКТАМ» розповіла її подруга Світлана.

— Катя мріяла поїхати в Київ на КиївПрайд — гей-парад у столиці, — повідомила Світлана. — Гроші збирала. У неї з батьками був конфлікт з цього приводу. Але збиралася вона туди їхати зовсім не тому, що була нетрадиційної орієнтації. Зовсім ні. Тут у неї все було в порядку. Вона захоплювалася ідеями фемінізму. Коли Катя пропала, ми думали, що вона таки поїхала до Києва.

Дівчину задушили за допомогою спортивного бинта

Інформацію про те, що Катя збиралася напередодні їхати до Києва, підтвердила і засновник громадського руху «Gender Stream» Ольга Полякова, яка написала відповідний пост на своїй сторінці в facebook:

«Розшукуємо неповнолітню Катерину з міста Нікополь (Дніпропетровська область). Катя пропала два дні тому, їй 15. Її однокласниці дали свідчення в поліції. Катя мріяла поїхати на КиївПрайд і збирала на поїздку гроші. Було непорозуміння з рідними. На сьогодні вона пропала, і наше завдання — знайти її і допомогти. Якщо вам відома інформація про Катю, напишіть мені, будь ласка».

За інформацією «ФАКТІВ» підліток, якого підозрюють у вбивстві дівчини, на допиті говорив, що він пішов з Катею на територію занедбаної ниткової фабрики і разом з нею повернувся. Однак камери спостереження зафіксували, що хлопець йшов з промзони додому один.

Тіло школярки знайшли в покинутій будівлі ниткової фабрики

Занедбану ниткову фабрику облюбували нікопольські підлітки. Тут вони проводять час і влаштовують небезпечні фотосесії в старих будівлях.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що суд вирішив не давати довічне ув'язнення жителю селища Іванівка Одеської області, який зґвалтував і вбив 11-річну Дашу Лук'яненко, яку шукали кілька днів.

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