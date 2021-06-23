Вибух будинку під Києвом: підозрюваний розповів про мотиви жорстокого вбивства

Чоловік, який вбив людину в Білогородці під Києвом, а потім підпалив його квартиру, заявив поліції, що скоїв злочин у стані афекту. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Конфлікт між чоловіками нібито стався через гараж, який загиблий орендував у свого вбивці.

«Зробив вбивство в стані афекту. Приховати сліди злочину вирішив шляхом підпалу квартири й самого тіла за допомогою бензину. У злочині каюсь» — зізнався підозрюваний.

За попередніми даними, повідомив Нєбитов, завтра суд обере чоловіку, який здійснив вбивство, запобіжний захід.

Нагадаємо, 21 червня у житловому будинку Бучацького району під Києвом стався вибух. В результаті якого постраждали понад 10 осіб. На місці злочину було виявлено тіло чоловіка — 47-річного уродженця Кременчука. Чоловік загинув ще до пожежі через численні поранення.

За інформацією слідчих, вбивця жив недалеко від будинку, де було скоєно злочин. Він напав з ножем на чоловіка та перерізав горло, після чого вирізав серце і частину легенів. Потім нібито облив труп невідомою речовиною, яка спричинила пожежу.

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