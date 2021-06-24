Не було живого місця у роті: на Львівщині поради педіатра ледь не призвели до трагедії з одномісячною дитиною

У Львові від частого застосування «зеленки» місячний малюк отримав сильний опік слизової. Про це повідомили в обласній дитячій клінічній лікарні «Охматдит».

Дитину привезли в лікарню в п'ятницю у кінці робочого дня — у нього в роті не було живого місця, одна суцільна рана з нальотом. Він навіть плакати не міг.

Лікарі запідозрили дифтерію. Педіатри та інфекціоністи повністю обстежили малюка й опитали маму.

Як виявилося, місцевий педіатр порадила мамі малюка капати «зеленкою» на «дурника» від молочниці, що й викликало опік. Лікарі допомогли дитині і малюк поїхав додому з мамою, яка обіцяла більше так не експериментувати.

Нагадаємо, нещодавно інцидент з медиком стався в Ірпені Київської області. Там дитина постраждала від стоматолога — дівчинці видалили 12 молочних зубів. При цьому мати стверджує, що домовлялася з лікарем про лікування.

фото https://www.facebook.com/OHMATDYTLVIV

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