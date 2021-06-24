«Ще б Путіна одягла»: в Запоріжжі продавщицю помітили в футболці з Гітлером

У Запоріжжі в одному з магазинів продавщиця стояла за прилавком у футболці з зображенням Адольфа Гітлера. Про це в своєму Facebook повідомив Андрій Леміш.

У повідомленні говориться, що продавщиця торгувала в закладі на розі проспекту Соборної та вулиці Добролюбова.

«Запитав, чи збігається її футболка з політикою компанії, стоїть, очима кліпає, — зазначає автор повідомлення. — Ще б Путіна одягла».

На місце приїхала поліція.

«Дівчина-полісвумен постійно повторювала:» Це не пропаганда! Тому що вона не знала, що це заборонено". Теза про те, що не знання законів не звільняє від відповідальності вона мабуть забула", — стверджує Леміш.

Він додав, що проінформував СБУ.

Нагадаємо, відомий журналіст проналізіровал загальні риси Гітлера і Путіна .

Фото і відео: Андрій Леміша

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