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Події

Колишнього командира луганського «Беркуту» засудили за свавілля в Черкасах у 2014 році. Залишилося зловити

19:00 24 червня 2021
черкаси майдан

У Черкасах заочно засудили колишнього командира «Беркуту» з Луганська, який відзначився особливою жорстокістю проти майданівців в 2014 році. На акції 27 січня 2014 командир віддав наказ про застосування сили до мітингувальників і про затримання учасників мирної акції. Дісталося і журналістам, які висвітлювали протести на Соборній площі. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Колишнього «беркутівця» визнали винним за двома статтями ККУ: перевищення влади і перешкоджання діяльності журналістів. Чоловіка засудили до чотирьох років позбавлення волі і до заборони три роки обіймати посади в правоохоронних органах.

Судовий розгляд проходив без обвинуваченого. За останніми даними, він переховується в Луганську, став співпрацювати з окупантами і займає керівну посаду в так званому «МВС ЛНР».

Нагадаємо, в Черкасах 27 січня 2014 року «Беркут» жорстко розігнав мирний мітинг, який вимагав відставки керівництва області. Протистояли міліції «Автомайданівці» з Києва. 19 осіб було затримано.

фото uk.wikipedia.org

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