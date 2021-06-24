Колишнього командира луганського «Беркуту» засудили за свавілля в Черкасах у 2014 році. Залишилося зловити

У Черкасах заочно засудили колишнього командира «Беркуту» з Луганська, який відзначився особливою жорстокістю проти майданівців в 2014 році. На акції 27 січня 2014 командир віддав наказ про застосування сили до мітингувальників і про затримання учасників мирної акції. Дісталося і журналістам, які висвітлювали протести на Соборній площі. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Колишнього «беркутівця» визнали винним за двома статтями ККУ: перевищення влади і перешкоджання діяльності журналістів. Чоловіка засудили до чотирьох років позбавлення волі і до заборони три роки обіймати посади в правоохоронних органах.

Судовий розгляд проходив без обвинуваченого. За останніми даними, він переховується в Луганську, став співпрацювати з окупантами і займає керівну посаду в так званому «МВС ЛНР».

Нагадаємо, в Черкасах 27 січня 2014 року «Беркут» жорстко розігнав мирний мітинг, який вимагав відставки керівництва області. Протистояли міліції «Автомайданівці» з Києва. 19 осіб було затримано.

фото uk.wikipedia.org

60

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter