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Події

Справа про викрадення Семінського: Рудьковський заарештований

21:26 24 червня 2021
Рудьковський

У Києві в залі суду був заарештований колишній міністр транспорту Микола Рудьковський. Під вартою він залишиться до 22 липня 2021 року. Таке рішення прийняв Київський апеляційний суд.

Раніше Рудьковському у справі про викрадення керівника «Нафтогазвидобування» був призначений домашній арешт. Прокурори подали скаргу, вважаючи, що статті, що висунуті підслідному, занадто серйозні, а вердикт Печерського суду — невиправдано м'який. Апеляційний суд погодився і замінив домашній арешт триманням під вартою.

Справа, де Рудьковський є підозрюваним, стосується подій 2012 року. П'ять осіб викрали колишнього главу «Нафтогазвидобування» Олега Семінського, утримували його «в нелюдських умовах», систематично катували, намагаючись «вибити» неіснуючий борг в 200 мільйонів доларів. Зараз Семінський — народний депутат від «Слуги народу», а п'ятьом ймовірним викрадачам пред'явлені підозри.

Рудьковському підозру вручили, коли він 3 березня 2021 року повернувся до України з РФ. У Росії українського екс-міністра засудили до двох років колонії у справі щодо протестів під посольством РФ у Києві.

Фото open-ua.net

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