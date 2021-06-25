У Києві тимчасово була паралізована «синя» гілка метро: що сталося

У п'ятницю, 25 червня, на станції київського метрополітену «Майдан Незалежності» під поїзд впала людина, недавно така ж подія сталася на на станції «Арсенальна». В результаті довелося зупинити рух. Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Підземна НП сталася в Києві. Через падіння людини на рейки було тимчасово зупинено рух транспорту на «синій» гілці. Подробиці події поки невідомі. На місці працюють медики та поліція. Потерпілий — 1993 р.н.

Раніше повідомлялося, що недавно кілька станцій київського метро довелося закрити через анонімне повідомлення про замінування.

Нагадаємо, в київському метрополітені стався збій — стало неможливо оплатити проїзд банківською карткою або за допомогою мобільних додатків Apple Pay і Google Pay.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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