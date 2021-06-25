В результаті хуліганської витівки на Придніпровській залізниці машиніст частково втратив зір

Хулігани закидали камінням потяг з електровозом, внаслідок чого 54-річний машиніст оборотного депо Запоріжжя-2 отримав важку травму ока. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

На Придніпровській залізниці хулігани розважалися тим, що кидали каміння в рухомий склад. Один з каменів через відкрите бокове вікно залетів у кабіну локомотива та потрапив машиністу в око. Залізничник зумів завершити рейс, але потім йому довелося викликати «швидку допомогу». Медики поставили діагноз: «важка контузія лівого ока з частковою втратою зору».

Правоохоронці проводять розслідування цього випадку.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області п'яні хулігани прямо в лікарні побили лікарів і завдали їм травми: вибили зуби та зламали ребро.

Фото: pixabay.com

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