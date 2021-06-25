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Події

НП у Кирилівці: дітей, яких віднесло вітром, вдалося зловити

11:30 25 червня 2021
Поліцейський і діти

В районі курортної Кирилівки, де нещодавно ледь не віднесло у море прогулянковий катер з туристами, поліцейські врятували трьох дітей, які на матраці запливли далеко від берегу.

«У поліцію повідомили, що у відкрите море вітром несе матрац з трьома дітьми — 7, 9 і 14 років. Правоохоронці на катері наздогнали матрац, коли він вже перебував майже у 500 метрах від берегу», — повідомляють у ГУНП в Запорізькій області.

Дітей повернули батькам цілими і неушкодженими. Поліцейські провели з дорослими профілактичну бесіду, наголосивши на важливості пояснення дітям правил поведінки на воді.

Нагадаємо, що під час нещодавніх злив курортну Кирилівку сильно підтопило — вода прийшла як на бази відпочинку, так і підмила грунтові дороги.

Фото ГУНП в Запорізькій області.

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НП у Кирилівці: дітей, яких віднесло вітром, вдалося зловити

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