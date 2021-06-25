Врятувалися дивом: в Ужгороді гілка дерева впала на відвідувачів кафе (відео)

У четвер, 24 червня, в Ужгороді, де недавно спалахнула масштабна пожежа в таборі ромів, сталося ЧП в одному з кафе — на відвідувачів впала величезна гілка дерева. Фото призводить в Telegram-каналі журналіст Віталій Глагола.

Момент падіння гілки потрапив на відео камер спостереження. На щастя, обійшлося без жертв. Кілька відвідувачів отримали травми середнього ступеня тяжкості, у одній жінки — забій ребер і рвана рана ноги. Для більшості постраждалих все обійшлося подряпинами та саднами.

Раніше повідомлялося, що в Ужгороді маленькі діти віком до 8 років замучили до смерті кількох бездомних кошенят — тваринам переламали лапи і викололи очі. Захисники тварин підключили до розслідування інциденту поліцію.

Фото: Telegram-канал Віталія Дієслова

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