На Полтавщині загадково загинула 16-річна дівчина: побої знімали прямо в труні

«Дівчина шукала тепла і розуміння. Можливо, вона поїхала до бабусі, бо там відчувала хоча б крапельку доброти, уваги й захисту. У підлітковому віці дуже важливо, щоб хтось обійняв, зрозумів. Вона була самотня, незахищена і шукала, щоб хтось її захистив. Так вона стала жертвою. Жертвою пошуку любові», — такий висновок зробила київська психологиня Олена Медведєва, яка нещодавно взяла участь у передачі «Говорить Україна», під час якої обговорювалися причини жахливої смерті 16-річної Марини Голобородько (імена потерпілих та підозрюваних у злочині змінені) з села Бреусівка Кременчуцького району Полтавської області. Тіло неповнолітньої дівчини виявив місцевий тракторист на узбіччі дороги, що веде до села. Це сталося 30 квітня близько 11-ї ранку. Її одразу ж упізнали — то була внучка баби Тамари. Останні кілька тижнів, поки ліцей був закритий на карантин, дівчина жила у неї.

«Ніхто в селі не повірив, що вона могла померти від алкогольного отруєння. Від нас хотіли приховати правду»

Наступного дня Маринку хоронили. Зі скандалом. Обурені селяни мали намір навіть відправити труну з тілом покійниці назад у кременчуцький морг, де був зроблений висновок про причину її смерті. Бо те, що побачили люди на власні очі, ніяк не в’язалося з тим, що написав судмедексперт в офіційному документі.

— Ми зупинили похорон з відчаю, — пояснює мешканка Бреусівки Ганна, яка була ініціаторкою проведення власного розслідування кримінальної справи. — Ніхто в селі не повірив, що причиною смерті молодої дівчини стало алкогольне отруєння, як написав судмедексперт. Тому що в Марини були синці по всьому тілу, подряпини, зламані пальці й ніс, гематоми на лобі й на ліктях. Сліди асфіксії на шиї справа і ззаду на потилиці вказували на те, що її душили. Нігті на ногах і руках сині — мабуть, її тягали по землі, а вона чинила опір. Тазова частина вся в попругах, наче її чимось стьобали. Ми почали все це фотографувати, щоб мати докази насильницької смерті. Прямо в домовині перевертали тіло, знімали одяг. Досі не спимо через це. Дитину ґвалтували, били, вона прийняла перед смертю неймовірні муки. А про це ніде ні слова! Явно, що злочин хотіли приховати.

— І без експертизи було видно, що над дитиною знущалися, — додає близька до родини загиблої Віра Пальчик. — Коли Маринку знайшли, вона була в одному носочку, без бюстгальтера і без спідньої білизни, лише у штанях та светрику.

— Тілесні ушкодження не пов’язані з причиною смерті, — переконував збурених людей начальник кременчуцької поліції Іван Жук, який приїхав на похорон у Бреусівку на вимогу голови громади. Він запевнив селян, що відібрані зразки біоматеріалів, а, отже, є докази, на основі яких слідчі зроблять остаточні висновки.

Громада ж вимагала покарати не лише тих, хто вбив дівчинку, а й також провести розслідування щодо судмедексперта, бо коли бабуся, забирала труп, той сказав їй, що її внучку, мовляв, приглушили, а потім знущалися над нею, через що вона померла. Хоча в офіційному висновку записав: «набряк, набухання головного мозку, токсична енцефалопатія, токсична дія алкоголю, отруєння (вплив) алкоголем».

Із-за цих суперечок загиблу похоронили на три години пізніше, ніж планувалося, уже під вечір.

Дівчину хоронили у перший день травня

За кілька днів після цього слідчі вручили підозру у зґвалтуванні неповнолітньої 15-річному Вадиму, з яким Марина відпочивала в одній компанії, а за місяць — 20-річному Сергієві, який не надав допомоги потерпілій, що спричинило її смерть, а також підбурював меншого товариша до «вчинення дій сексуального характеру». Першого суд відправив до ізолятора тимчасового тримання, а іншого — під нічний домашній арешт. Мати ж Вадима переконана, що до відповідальності слід притягнути й подругу Марини Ніну — як співучасницю злочину.

Багато хто у Бреусівці знає, що 17-річна Ніна після смерті матері, коли з’являлася в селі (останнім часом вона мешкала з Сергієм, своїм нареченим), запрошувала до себе неповнолітніх школярок, аби хлопцям, її друзям, було з ким розважитись.

— Це було вже системою, — підтверджує Катерина, мама 15-річної Богдани. — Незадовго до цієї трагічної історії Ніна запросила в компанію і мою доньку, і якби я тоді не забила на сполох, її, може, теж не було б у живих.

Того злощасного вечора Ніна знову кликала Богдану до себе на гульки. Разів п’ять їй телефонувала, але дівчина відповіла категоричною відмовою. Тоді Ніна подзвонила Марині.

«Я зайнявся з Мариною сексом. Не пам’ятаю, чи вона спала, чи була непритомною»

До півночі лишалося півтори години, коли на мобільний Марини Голобородько зателефонувала її подруга Ніна, з якою вони разом навчалися у Кобеляцькому аграрному ліцеї й жили разом у гуртожитку. Бабуся запротестувала: «Уже пізно, нікуди не підеш». Та внучка рвалася з дому. І дала їй свій мобільний телефон. На тому кінці почула вимогу негайно відпустити внучку гуляти, що супроводжувалась образами. Так з нею розмовляв 15-річний Андрій, брат Сергія.

Гуляти всю ніч і повертатися лише наступного дня було для Марини не вперше, тож баба з дядьком не збентежилися, коли дівчина не повернулася додому через дві години, як обіцяла. Її телефон був відключений. Рідні не кинулися розшукувати Марину, аж поки трагічна новина не розлетілася селом.

Сусіди бачили, що Ніна з Сергієм, прибираючи подвір’я, почали пити пиво ще завидна. Потім до них приєдналися 15-річний брат Сергія, Андрій, і його одноліток Вадим. Під вечір їхні голоси звучали все гучніше й веселіше. А вночі ревів мотор стареньких «Жигулів», які належали старшому в компанії, і грюкали металеві ворота так, що заважали людям спати. Але ж хто думав, що за тими воротами коїться щось страшне?

Тепер кожен намагається себе вигородити. Ніна на слідчому експерименті сказала, що вона міцно спала й нічого ні чула, ні бачила. І лише вранці, близько 9-ї, хлопці сказали їй, що «Марина, схоже, мертва». Про це розповіла сестра Ніни.

А бабуся Андрія була свідком, як онук розповідав слідчому, що він разом з Мариною ходили опівночі за горілкою, і дівчина впала біля магазину. Він переніс її через дорогу й повернувся за підмогою. Разом з Вадимом підлітки привели дівчину до тями, довели до машини й залишили її в салоні до ранку.

— Відчинили вікна, щоб вона могла дихати свіжим повітрям, — додає мама затриманого Вадима. — Це Андрій спеціально хотів «накачати» Марину алкоголем, говорив мені син. А на Вадима був тиск, тому він і зізнався у зґвалтуванні. Хоча у них секс був за згодою. Він мені так сказав.

«Залишивши Марину в машині, ми знову сіли біля вогнища, — давав покази Вадим. — Потім я пішов у машину й зайнявся з нею сексом. Не пам’ятаю, чи вона спала, чи була непритомна… Хвилин через двадцять прийшов Андрій, забрав мене у хату. А вранці каже: „Йди, буди Марину“. Я пішов будити — ніби не встає. Андрій підійшов, каже, наче мертва. Кажу йому: „Що ти брешеш?“. Я ж не знаю, куди він її водив: чи по пляшку, чи ще кудись. Він теж міг займатися з нею сексом…»

Виявивши труп у «Жигулях», молодь розгубилася й запанікувала. У Вадима, за словами Ніниної сестри, яка була присутня при даванні свідчення, почалася істерика: «Що я наробив? Що мені за це буде?» Сама Ніна, мовляв, боялася навіть глянути на труп. Та, переживши шок, друзі почали думати, як позбутися тіла. А потім Сергій завів машину й усі поїхали за село. По дорозі позбулися мертвої подруги.

«Хочу вийти заміж, і щоб ніхто мене не ображав»

— Мені досить легко було встановлювати деталі, бо існує відео, на якому зафіксовано пересування дівчини, — сказала в телестудії колишня слідча Тетяна Незенко, яка співпрацює передачею «Говорить Україна». — О 23.20 вона вийшла з Андрієм з двору, де проживає Ніна, й не повернулася. По дорозі у неї з Андрієм щось сталося. Те, що їй завдавали побоїв, що її ґвалтували — це факт. З огляду на тілесні ушкодження можу припустити, що статеві акти з нею відбувалися вже посмертно. Не впевнена, що судмедексперт зумисне приховав інформацію про тілесні ушкодження, але у висновку він цього дійсно не вказав. І мене дивує поведінка начальника відділення поліції, який, сказав, що дівчина померла не насильницькою смертю. І те, що підозра нікому не була вручена, доки у село не приїхали журналісти. Коли ж ми приїхали, тоді почали активно проводити експерименти.

Обговорюючи ситуацію, фахівці у галузі кримінального права сходяться в думці, що природа тілесних ушкоджень на тілі Марини Голобородько не була досліджена. За словами адвоката Олександра Мозолевського, це вказує на те, що слідчий, а також керівництво поліції району діяло у змові із судмедекспертом, щоб приховати злочин.

Зате правоохоронці без особливих зусиль установили, що 29 квітня 39-літня місцева жінка продала 15-річному хлопцеві, який проходить свідком у справі, літр горілки. За це на неї складено адміністративний протокол. За це вона заплатить штраф у розмірі 13 600 гривень…

— Востаннє ми бачилися з Маринкою 29 квітня. Вона, як і в попередні дні, приходила мені допомагати по господарству, — пригадує Віра Пальчик. — Я спитала її, про що вона мріє. «Хочу вийти заміж, і щоб мене ніхто не ображав», — відповіла веселенько. Дівчинка вона така була, що все тримала у собі, багато не говорила, а тут зізналася у потаємному…

За своє коротке життя дитина справді зазнала чимало образ. Коли вона народилася, її матері Надії було всього 17 років. Молода мати перенесла на дитину всі образи на чоловіка, який кинув її з немовлям на руках. Надія, щоб заробити на прожиття, полола чужі городи, доглядала за чужою худобину. Прогодувати їх не могла, і всі троє опинилися в школі-інтернаті.

З нинішнім співмешканцем Надія живе два останні роки. Обірвала зв’язки з матір’ю і братом, про дітей не дбала.

Минулого літа, закінчивши 9 класів, Марина подала документи до Кобеляцького аграрного ліцею, набувала професію на оператора комп’ютерного набору. Там про неї відгукуються позитивно: була врівноваженою, хоч і дещо замкнутою, любила малювати, з поганими компаніями не водилася, ніхто в гуртожитку не бачив, щоб вона вживала спиртні напої. Однак викладачів і майстрів насторожувало те, що нею опікувалася лише бабуся, а мама з вітчимом донькою не цікавилися.

— Марина була обділена увагою близьких і не мала належного матеріального забезпечення: одягалася дуже скромно, користувалася старим телефоном, а останнім часом, коли він зламався, довго лишалася без мобільного зв’язку, — розповідає виконувачка обов’язки директора ліцею Яніна Монастиренко. — Хоча з приводу своєї бідності дівчина й не комплексувала, ми все ж виділяли кошти, щоб вона могла купити собі новий одяг.

Коли Надію запитали, що вона подарувала своїй доньці на 16-річчя, жінка відповіла: «А я не знаю, де вона була в той день: чи в бурсі, чи ще десь».

На запитання, чому Марина більшість часу проводила у бабусі, відповідає, що вона була строгою щодо неї, забороняла гуляти допізна і доньці це не подобалось. У трагедії Надія звинувачує матір і брата.

За Мариною плаче лише Юрій — хлопець з Кобеляк, з яким вона зустрічалася. Каже, мав намір зробити їй пропозицію. Здається, він єдиний, хто її любив. Хоча сама дівчина, схоже, заплуталася у власних почуттях. У її щоденнику залишився запис, в якому вона зізнається у коханні 15-річному Андрієві. Тому самому, який був з нею в одній компанії тієї трагічної ночі.

Розслідування справи триває за статтями Кримінального кодексу України: умисне вбивство, зґвалтування неповнолітньої та ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, що спричинило смерть потерпілої особи. Винним загрожує позбавлення волі строком від 7 до 15 років.

Фото: «Кременчуцька газета»

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