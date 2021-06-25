27.27 / 27.49 32.48 / 32.87
Київ: +33
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Небезпечна ДТП у Бучі під Києвом: травмовані двоє дітей

15:16 25 червня 2021
ДТП

Невдовзі після того, як на Донеччині водій збив каляску з 4-місячним немовлям и навіть не зупинився, ДТП, в якій також постраждали діти, сталася у Бучі, що під Києвом.

Як повідомляють у патрульній поліції Київської області, дорожно-транспортна пригода сталася опівдні 25 червня на перехресті вулиць Шевченка та Яснополянська.

Участниками ДТП стали вантажівка та легкове авто, яке серйозно понівечено.

«За попередніми даними, чотири особи отримали травми, серед них двоє дітей. Всі обставини з’ясовують слідчі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що днями у Бучі сталася трагедія — школярі після проходження ЗНО вирішили зробити фото для соцмереж з пневматичною рушницею:15-річна дівчина натиснула на спусковий гачок і поцілила у груди 16-річному хлопцю. Він помер на місці.

Фото патрульної поліції Київщини.

99

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

вареники

«Є секретний інгредієнт»: Клопотенко поділився простим рецептом вареників з вишнею

Дельта-штам

Нагадує застуду й дуже заразний: все, що потрібно знати про коронавірус «Дельта», який прийшов в Україну

Ідеальний у пекельну спеку: рецепт квасу на бородінському хлібі від Євгена Клопотенка

Ідеальний у пекельну спеку: рецепт квасу на бородінському хлібі від Євгена Клопотенка

Люди на залізниці

Сказали, що стоянка буде довгою: у Львові поїзд поїхав без пасажирів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.