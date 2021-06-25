Небезпечна ДТП у Бучі під Києвом: травмовані двоє дітей

Невдовзі після того, як на Донеччині водій збив каляску з 4-місячним немовлям и навіть не зупинився, ДТП, в якій також постраждали діти, сталася у Бучі, що під Києвом.

Як повідомляють у патрульній поліції Київської області, дорожно-транспортна пригода сталася опівдні 25 червня на перехресті вулиць Шевченка та Яснополянська.

Участниками ДТП стали вантажівка та легкове авто, яке серйозно понівечено.

«За попередніми даними, чотири особи отримали травми, серед них двоє дітей. Всі обставини з’ясовують слідчі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що днями у Бучі сталася трагедія — школярі після проходження ЗНО вирішили зробити фото для соцмереж з пневматичною рушницею:15-річна дівчина натиснула на спусковий гачок і поцілила у груди 16-річному хлопцю. Він помер на місці.

Фото патрульної поліції Київщини.

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