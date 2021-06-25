Закликали віддати територію країни РФ і іншим державам: в Україні викрили мережу інтернет-ботів Путіна

СБУ виявила в мережі десять інтернет-агітаторів, які закликали до сепаратизму, повалення влади, вступу до лав бойовиків. Представники спецслужб вважають, що всі агенти працювали в рамках єдиної мережі і виконували замовлення російських кураторів.

Вісім пропагандистів зараз в статусі підозрюваних. Ще двом вже винесено вирок.

Як розповіли в СБУ, один з інтернет-агітаторів діяв в Києві, він закликав у соцмережах до захоплення влади і вступу до незаконних збройних формуваннь «ДНР» і «ЛНР». Колега-агітатор з Черкаської області вимагав фізичної розправи над чиновниками. Жителя міста Путивль спіймали на поширенні в інтернеті закликів до повалення конституційного ладу.

Мережевих сепаратистів, що пропагували від'єднання від України окремих областей, СБУ виявила в Маріуполі, в Черкаській та Вінницькій області і на Закарпатті.

Нагадаємо, раніше в Черкасах ботоферму, яка працювала на Росію, виявили в підсобному приміщенні у місцевого підприємця.

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