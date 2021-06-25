27.27 / 27.49 32.48 / 32.87
Київ: +33
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Закликали віддати територію країни РФ і іншим державам: в Україні викрили мережу інтернет-ботів Путіна

15:29 25 червня 2021
ботоферма

СБУ виявила в мережі десять інтернет-агітаторів, які закликали до сепаратизму, повалення влади, вступу до лав бойовиків. Представники спецслужб вважають, що всі агенти працювали в рамках єдиної мережі і виконували замовлення російських кураторів.

Вісім пропагандистів зараз в статусі підозрюваних. Ще двом вже винесено вирок.

Як розповіли в СБУ, один з інтернет-агітаторів діяв в Києві, він закликав у соцмережах до захоплення влади і вступу до незаконних збройних формуваннь «ДНР» і «ЛНР». Колега-агітатор з Черкаської області вимагав фізичної розправи над чиновниками. Жителя міста Путивль спіймали на поширенні в інтернеті закликів до повалення конституційного ладу.

Мережевих сепаратистів, що пропагували від'єднання від України окремих областей, СБУ виявила в Маріуполі, в Черкаській та Вінницькій області і на Закарпатті.

Нагадаємо, раніше в Черкасах ботоферму, яка працювала на Росію, виявили в підсобному приміщенні у місцевого підприємця.

5

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

вареники

«Є секретний інгредієнт»: Клопотенко поділився простим рецептом вареників з вишнею

Дельта-штам

Нагадує застуду й дуже заразний: все, що потрібно знати про коронавірус «Дельта», який прийшов в Україну

Ідеальний у пекельну спеку: рецепт квасу на бородінському хлібі від Євгена Клопотенка

Ідеальний у пекельну спеку: рецепт квасу на бородінському хлібі від Євгена Клопотенка

Люди на залізниці

Сказали, що стоянка буде довгою: у Львові поїзд поїхав без пасажирів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.