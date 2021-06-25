У Тернополі викрили схему продажу фейкових COVID-довідок для виїзду за кордон

Українцям, які виїжджають за кордон, в більшості випадків необхідний негативний ПЛР-тест на COVID-19. Користуючись тим, що не всі туристи готові розлучитися з солідною сумою за тестування, підприємливі громадяни налагодили продаж фальшивих довідок про відсутність ковіду. Чергових таких аферистів викрили в Тернополі. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Четвірка «підприємців» діяла під прикриттям візового центру. Вони пропонували туристам і виїжджаючим на роботу за кордон купити фальшивий ПЛР-тест. За таку довідку махінатори просили від 200 до 500 гривень, тобто в два-три рази менше, ніж якби тест робився в сертифікованій лабораторії.

Вдома у підозрюваних проведено обшуки. Знайдено десятки вже готових липових довідок, а також обладнання та бланки для виготовлення нових підробок. Розслідується справа про підробку документів і збут фальшивок (ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України).

Нагадаємо, «ФАКТИ» з'ясували, що загрожує тим, хто вирушає за кордон не з легальною довідкою про результати ПЛР-тесту і QR-кодом, а з придбаною в інтернеті фальшивкою. У лабораторії кажуть, що підробкою, можливо, вдасться скористатися в межах України, але при перетині кордону швидше за все виникнуть проблеми.

Фото tp.npu.gov.ua, gp.gov.ua

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