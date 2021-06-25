Під Харковом поїзд зніс мікроавтобус на переїзді: є постраждалі

У Харківській області електричка збила на переїзді мікроавтобус. НП сталася біля селища Кегичівка. Водій мікроавтобуса намагався проскочити перед електропоїздом, але невдало. Про це повідомила поліція області.

Електричка протягла Volkswagen по рейках і зім'яла автобусу праву сторону, а водій отримав важкі травми голови.

Зараз 23-річний перевізник в лікарні. Машиніст дав свідчення з приводу ДТП, і електричка Лозова — Полтава змогла повернутися на маршрут.

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