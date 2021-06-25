Схопив за шию і почав душити: в Харкові чоловік ледь не позбавив життя 10-річну дівчинку

У Харкові 10-річна дівчинка постраждала від неадеквату. Коли школярка гуляла у дворі з подружками, на неї раптово накинувся чоловік і почав душити. Дівчинці вдалося вирватися, але на шиї залишилися сліди від пальців. Про це повідомила поліція області.

Мати дівчинки звернулася в поліцію. Коли правоохоронці приїхали, зловмисник ще не встиг далеко втекти. Хулігана знайшли в одному з дворів поблизу. Поліцейські згадують, що чоловік поводився неадекватно і стверджував, що сплутав дівчинку зі своєю молодшою сестрою.

37-річного харків'янина доставили до відділення для дачі пояснень. Telegram-канал ТруХа опублікував фото затриманого.

Фото pixabay.com

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