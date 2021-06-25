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Події

Місто залишилося без світла і громадського електротранспорту: Львів накрила потужна буря

18:48 25 червня 2021
Львів

По Львову пронеслася потужна буря. Сильний вітер ламав дерева і електроопори, злива затопила вулиці, частину маршрутів громадського транспорту довелося перекрити до ліквідації наслідків стихії. Про це повідомляє Варта1.

У електроопору на Кульпарківській вдарила блискавка. Житлові будинки та торговий центр залишилися без світла. Деякими вулицями проїзд неможливий через повалені дерева.

Львів

Також через сильний вітер було пошкоджено фасади історичних будівель.

Містяни жартують, що вулиця Сахарова знову стала річкою.

А на вулиці Університетській помічені ентузіасти, котрі долають водні перешкоди на надувному транспорті.

На деяких вулицях це эдиний можливий спосіб пересування, оскільки автомобілям доводиться не їхати, а пливти.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, з 26 червня дощі і грози з західних областей будуть поступово поширюватися по Україні, під час злив можливий сильний вітер.

Фото varta1.com.ua

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